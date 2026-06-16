Акции крупнейших нефтяных компаний России упали на 3-летние минимумы 16.06.2026, 18:23

Фото: Reuters

«Помогли» удары по НПЗ.

Индекс «нефти и газа» Московской биржи, включающий акции 11 крупнейших нефтегазовых компаний, на торгах во вторник опустился до самой низкой отметки с марта 2023 года — 6081 пункт, следует из биржевых данных, передает The Moscow Times.

Несмотря на взлетевшие из-за войны в Иране нефтяные котировки индекс завершил снижением 10 из последних 12 недель, потеряв 25% за последние три месяца и 15% с начала года.

На российскую нефтянку, которая остается главным источников экспортных доходов для экономики, давят крепкий рубль, нереализовавшиеся надежды на снятие санкций, а также удары по НПЗ и перебои с топливом на АЗС, пишут аналитики «Вектор Капитала». В прошлом году налеты дронов на нефтезаводы стоили нефтяному сектору около 1 трлн рублей потерь. В этом же году их число увеличилось до рекорда — 38 за январь–май.

Акции «Роснефти» на торгах во вторник упали на 5,3%, а с начала года — на 15% и обновили минимум с февраля 2023 года — 339,6 рубля за штуку. В прошлом году чистая прибыль компании упала вчетверо, а в первом квартале текущего года — на треть. «Роснефти» придется формировать резервы из-за атак на производственные объекты — НПЗ, резервуарные парки, перекачивающие станции, предупредил 1 июня глава компании Игорь Сечин.

Бумаги «Лукойла» подешевели на 5,8% во вторник и 14% с начала года, до минимума с мая-2023 — 4485 рублей. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», который в прошлом месяце был вынужден остановить крупнейший НПЗ «Кинеф» под Питером, переписали минимум с октября 2022 года — 18,055 рубля, потеряв 17% с начала года. Почти на 7% за день рухнули бумаги «Татнефти», у которой накануне стал главный нефтезавод в Нижнекамске.

«Атаки украинских дронов наносят российскому нефтяному сектору значимые издержки: нарушают работу НПЗ, сокращают перерабатывающие мощности, увеличивают расходы на ремонт и безопасность, создают узкие места в логистике», — отмечает аналитик CREA Исаак Леви. По оценкам Energy Intelligence, в начале июня объемы нефтепереработки в России упали до минимума за 21 год — простаивали треть мощностей НПЗ, или более 2 млн баррелей в сутки.

Соглашение США и Ираном, которое обещает положить конец блокировке Ормузского пролива, также давит на акции нефтяных компаний, отмечает аналитик БКС Кирилл Бахтин. За два дня цена нефти Brent упала почти на 10% и впервые с марта держится ниже $80 за баррель. «Период высоких цен на нефть, вероятно, подошел к концу», — предупреждает Бахтин.

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