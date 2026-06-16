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«Безбензин, безсвет, бездом»

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  • 16.06.2026, 17:51
  • 1,326
«Безбензин, безсвет, бездом»

Выбор, который стоит перед россиянами.

Пользователи соцсетей после новостей об успехах украинскиз военных и ударов дронов по мостам в Крым и по ключевым НПЗ в РФ шутят о том, какое будущее ждет соседнюю страну. Правда, многие считают, что выбор у россиян все-таки есть.

«Планы росиян на ближайшие будущее: безбензин, безсвет, безпродукт, бездом. Безроссиян... Или без Путина и без войны. Выбор за вами», - пишет пользователь Threads под ником olegmotsak.

«Там давно «бемозг». Болезнь неизлечима. Только хирургическое вмешательство», - ответил один из подписчиков, и этот комментарий стал одним из самых популярных.

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