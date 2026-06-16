Apple готовит революционную камеру в iPhone 18 Pro
- 16.06.2026, 17:37
Раскрыты три новых улучшения.
До презентации iPhone 18 Pro остается несколько месяцев, и в интернете продолжают появляться подробности о ключевых улучшениях. Согласно сообщению 9to5Mac, Apple собирается кардинальным образом улучшить качество снимков и готовит сразу три заметных улучшения камеры.
Основным нововведением должна стать камера с переменной диафрагмой. Эта технология позволит камере автоматически или вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор, что позволит гибко управлять глубиной резкости и адаптировать съемку под различные сценарии.
Переменная диафрагма в смартфонах уже доказала свою эффективность у производителей Android, таких как Xiaomi или Honor, но для iPhone это будет фактически дебют технологии.
Второе обновление коснется телефото-объектива. По слухам, Apple увеличит его диафрагму, благодаря чему камера будет лучше справляться со съемкой в условиях слабого освещения. Сейчас именно телеобъект считается одним из самых слабых мест камер iPhone при ночной съемке.
На этом изменения не заканчиваются. Согласно инсайду, iPhone 18 Pro и Pro Max получат новое приложение «Камера» с расширенными настройками, которое приблизить возможности смартфонов к профессиональным камерам.
Кроме того, в этом году Apple намерена доработать кнопку управления камерой, которая появилась еще в iPhone 16. Если утечки подтвердятся, iPhone 18 Pro может стать одним из самых серьезных обновлений камеры за всю историю линейки Pro.