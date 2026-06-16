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Имеют ли право белорусам позвонить из школы и спросить, куда поступил ребенок?

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  • 16.06.2026, 17:09
  • 2,508
Имеют ли право белорусам позвонить из школы и спросить, куда поступил ребенок?

Ответила юрист.

«Имеют ли право позвонить из школы и спросить, куда поступил ребенок? Обязаны ли родители сообщать эту информацию?» - спросила у «АиФ» читатель из Минска.

«Родители не обязаны отвечать на этот вопрос, - утверждает юрист Ольга Дашкевич. - После выдачи аттестата школа больше не несет ответственности за ребенка. Ни один закон не принуждает ученика или его родителей отчитываться перед бывшим местом учебы. Поэтому предоставление такой информации - исключительно добровольное решение».

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