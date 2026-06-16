Эксперты ухудшили прогноз по экономике Беларуси 16.06.2026, 17:32

Главными причинами называют санкции и спад в России.

Евразийский банк развития и Венский институт международных экономических исследований понизили прогноз роста белорусской экономики. И эти показатели существенно ниже ожиданий властей в Минске, которые упорно отказываются корректировать свои планы, пишет «Белсат».

В январе Венский институт международных экономических исследований (WIIW) прогнозировал, что в этом году белорусская экономика вырастет на 1,3%. Теперь институт снизил прогноз до 0,8%.

В следующем году, как ожидает институт, ВВП вырастет на 1,4%, а в 2028 году – на 1,3%.

На днях обновлённый макроэкономический прогноз опубликовал и Евразийский банк развития. Учреждение также пересмотрело ожидания по Беларуси. Теперь там считают, что рост экономики в текущем году составит 1,3%, хотя ранее ожидалось 1,8%.

«Рост экономики на уровне 1,3% прогнозируется на фоне увеличения реальных доходов населения, положительной динамики инвестиций, постепенного смягчения кредитных условий и расширения экспорта услуг. Инфляция в Беларуси продолжит замедляться и не превысит целевой уровень в 7% в 2026 году. Ее замедление связано с крепким курсом беларусского рубля и административным регулированием цен», – пояснили в ЕАБР.

Ранее свои прогнозы по росту белорусской экономики в текущем году понизил и ряд других международных финансовых институтов: Всемирный банк – с 1,3% до 1,1%, Европейский банк реконструкции и развития – с 1,3% до 1,1%, Международный валютный фонд – с 1,4% до 1,2%.

Исследовательский центр BEROC прогноз не меняет и по-прежнему ожидает всего 1%.

Главные причины такого вялого роста, которые называют эксперты, – санкции против Беларуси и спад в России, от которой наша страна очень сильно зависит: выше головы своего главного партнера прыгнуть довольно трудно.

При этом власти Беларуси планируют, что экономика вырастет на 2,8%, и от этой цели не отказываются.

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