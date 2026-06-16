Во Франции построили самый большой в мире дом, напечатанный на 3D-принтере 3 16.06.2026, 17:02

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фото: euro-pulse.ru

Каркас здания на 12 квартир возвели всего за 34 дня.

В расположенном на северо-востоке Франции городе Безанн завершили строительство самого большого в мире многоквартирного дома, напечатанного на 3D-принтере. Основную конструкцию трехэтажного здания на 12 квартир социального жилья создали всего за 34 дня. Его отпечатали слой за слоем прямо на строительной площадке, пишет «Европульс».

Главное преимущество такой технологии — не только скорость. 3D-печать делает стройку экологичнее: она сокращает количество отходов и уменьшает число перевозок, а значит, снижает и связанный с ними углеродный след.

фото: euro-pulse.ru

Бетон готовили прямо на площадке, поэтому его не нужно было постоянно возить на стройку. Кроме того, благодаря этой технологии строительных отходов становится вдвое меньше, а еще такая стройка проходит гораздо тише обычной.

фото: euro-pulse.ru

Для Франции это первый проект такого масштаба — прямо на стройке напечатали не только стены, но и несущую конструкцию здания. 3D-принтер наносил специальную бетонную смесь слой за слоем, формируя каркас дома. Изначально на этот этап отводили 50 дней, но печать заняла чуть больше месяца. За процессом следили всего три оператора, которые управляли работой с планшета.

После печати строительство продолжилось уже обычным способом: рабочие монтировали крышу, окна, электропроводку и другие элементы здания. Весь проект, без учета инфраструктурных работ, занял меньше года.

Чтобы проверить, насколько новая технология быстрее и удобнее привычного строительства, рядом построили такой же дом традиционным способом. Напечатанное здание завершили примерно на три месяца быстрее, а для самой печати понадобилось вдвое меньше людей, чем для обычной стройки.

фото: euro-pulse.ru

У технологии есть еще одно важное преимущество — архитектурная свобода. Фасад нового дома изогнут, и при традиционном строительстве такие формы заметно увеличили бы расходы на опалубку. При 3D-печати сложная геометрия не требует таких дополнительных затрат, а продуманная форма здания помогла сэкономить около 10% бетона.

Внутри здания – 800 квадратных метров жилой площади, распределенной по трем этажам. На доме установили солнечные панели. Ориентацию дома рассчитали с учетом солнечного освещения, поэтому здание примерно на 60% обеспечивает себя энергией.

Теперь технологию хотят опробовать технологию на более крупном проекте — доме примерно на 40 квартир. Для него планируют использовать сразу два 3D-принтера.

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