Эрфан Кудусов: У оккупантов в Крыму нарастают проблемы 1 16.06.2026, 17:03

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Российские войска уже вынуждены уходить с отдельных позиций.

Что ВСУ уже удалось сделать в ходе операции по блокаде оккупированного Крыма? Какие последствия для российской группировки и оккупационной администрации уже видны?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал известному гражданскому активисту, одному из лидеров крымскотатарского народа Эрфану Кудусову:

— В целом ситуация развивается позитивно. Если эта тенденция сохранится, если будет увеличиваться и количество ударов ВСУ, и их целенаправленность, точность, если будет наращиваться мощность ударов, тогда, конечно, проблемы с логистикой у оккупационной армии будут нарастать. Они уже нарастают.

Одно из последствий, о котором уже сообщалось, это предполагаемый выход оккупационных войск с Кинбурнской косы. Оккупанты уходят и с некоторых островов напротив Херсона, между Херсоном и оккупированными Алешками. Они не выдерживают ударов ВСУ, без логистической поддержки, без продуктов и боекомплекта тоже покидают некоторые острова. Об этом сообщал командир 34-й бригады морской пехоты Дмитрий Пулинець. Это все результат планомерной и нарастающей работы Вооруженных сил Украины.

Сама ситуация в Крыму всем, в принципе, уже известна. Это хронические перебои с топливом. Его уже не хватает и для оккупационной армии, периодически происходят стычки и с гражданским населением. Пока это ни во что не переросло, но тенденция идет не в лучшую сторону для российской оккупационной армии. Поэтому от ВСУ мы ждем только наращивания усилий, ждем дальних ударов. Целей в Крыму еще пока, к сожалению, хватает.

Уничтожение мостов со стороны Чонгара, Геническа и Генической Горки, плюс поражение мостов в районе Армянска, Красноперекопска, заезда от Каланчака и Чаплинки, тоже ухудшило положение оккупационных войск. Но пока транспорт в оккупированный Крым идет. Он сократился примерно в 3-4 раза, но грузы еще идут.

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