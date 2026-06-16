Израиль резко ответил Лукашенко за слова о Холокосте 16.06.2026, 16:54

МИД страны назвал недопустимыми параллели с войной против терроризма.

Израиль раскритиковал заявления Лукашенко о Холокосте и войне в Газе. В МИД страны подчеркнули, что Беларусь является страной, которая «слишком хорошо знает ужасы Холокоста, совершенного на ее собственной земле», сообщает «Еврорадио».

Любое сравнение между Холокостом еврейского народа и справедливой войной Израиля против терроризма должно быть однозначно отвергнуто. Не менее шокирующим является возрождение отвратительных, устаревших антисемитских теорий заговора, которые давно должны были отойти в прошлое.

Заявление стало ответом на интервью Лукашенко Al Arabiya, в котором он провел параллели между действиями Израиля в секторе Газа и Холокостом.

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