Гарри Каспаров: Армия, которая войдет в Украину, в Россию не вернется 16.06.2026, 16:46

Гарри Каспаров

Перемирие в Украине Путин использует для подготовки вторжения в страны НАТО.

Россия ведет подготовку к войне. Цель такого нападения – это демонстрация того, что НАТО больше не существует. Об этом заявил один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в эфире YouTube-канала «Форум свободной России». Сайт Charter97.org приводит выдержки из интервью.

«Я не знаю, насколько это повлияет на общую геополитическую ситуацию, но для Путина это может оказаться тем самым достижением, которое ему сейчас так не хватает, - сказал политик. -НАТО больше нет, не работает. Мы перешли границу, а они там что-то делают.

Американцы здесь не в игре, поэтому я бы считал, что этот вариант очень вероятен. Это не только моя точка зрения, это то, что все говорят, если не публично, то, по крайней мере, в разговорах за кулисами всех конференций, и это уже давно перестало быть теоретической угрозой. Это стала угрозой, с которой надо считаться в самом непосредственном практическом исполнении.

Россия активно наращивает военную инфраструктуру вдоль границ НАТО, это фиксируется на основе анализа спутниковых снимков строительства новых военных баз, складов вооружения, размещения большого количества военной техники. После завершения войны в Украине Россия планирует сосредоточить у границ стран НАТО 115 тысяч военнослужащих.

Перечисляются регионы, где они будут концентрироваться. По оценкам экспертов, численность российских сухопутных сил у границ Финляндии может увеличиться до 80 тысяч человек. В течение нескольких недель они в состоянии перебросить к западным рубежам сотни тысяч военнослужащих из других регионов страны.

Отдельная тревога — реформа вооруженных сил. Вместо небольших боевых групп создаются крупные дивизии, до 10 тысяч, также активно изучается опыт войны в Украине, включая массовое применение беспилотников.

Мы же об этом говорим много раз, и не надо быть великим исследователем для того, чтобы зафиксировать понятную вещь: армия, которая воедет в Украину, в Россию не вернется. Это означает, что любое перемирие в Украине, если оно возможно, не означает того, что Россия перейдет на мирные рельсы.

Я, может, просмотрел, может, мне нужно очки менять, микроскоп брать, который указал бы на то, что путинская Россия хоть как-то готовится к мирной жизни. Все, что происходит, в финансах, в экономике, в пропаганде, в образовании, все работает на войну, причем войну долгосрочную. И эта война не с Украиной, это война со свободным миром».

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