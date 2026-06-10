Россия строит военные базы на 115 тысяч солдат у границ Норвегии, Финляндии и стран Балтии 10.06.2026, 23:24

Что известно.

Пока солдаты Владимира Путина мрут в Украине в буквальном смысле как мухи, вдоль границ со странами на северо-восточном фланге НАТО идет масштабное строительство военных баз. Новые казармы для тысяч солдат, штабные помещения, ангары для военной техники, склады боеприпасов. СМИ Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии в совместном расследовании проанализировали спутниковые снимки, запечатлевшие, как Россия наращивает военное присутствие в регионе. Контингент может быть увеличен с нынешних 20 тысяч солдат до 80, а то и до 115 тысяч, передает The Moscow Times.

Россия создает структуры, которые могут быть укомплектованы солдатами после окончания войны в Украине, по данным шведской военной разведки Must. «Мы не считаем, что они существуют лишь для вида. Речь идет о том, чтобы в будущем Россия была готова противостоять НАТО в случае более масштабного конфликта», — сказал директор Must Томас Нильссон шведскому телеканалу SVT. По его словам, от Норвегии до стран Балтии на расширяющихся в последние год-два базах будет размещено восемь дивизий. Это минимум 80 тысяч военнослужащих.

Марко Эклунд, бывший заместитель военного атташе посольства Финляндии в Москве, анализирует ситуацию на 19 российских военных базах, расположенных в относительной близости от границ стран НАТО. Он использует множество источников – от спутниковых снимков до заявлений и публикаций Минобороны РФ. Общее число военнослужащих на строящихся и расширяющихся объектах может достичь и 115 000 человек, сказал он норвежскому телевидению NRK. По его словам, только в поселке Печенга Мурманской области, в 10 км от норвежской границы, гарнизон может вырасти с 7 до 17 тысяч человек.

NRK провела свой анализ выбранных Эклундом военных объектов. На 16 из 19 из них за последний год активность либо выросла, либо стартовали новые работы.

По мнению Эклунда, одна из причин, по которой Россия реализует масштабную программу перевооружение вдоль границ НАТО, является необходимость для Путина поддерживать образ альянса как врага. Но бывший офицер западной разведки сказал NRK:

«Это больше, чем просто восстановление баланса [с НАТО], потому что на западной стороне [от границы] нет крупных формирований. Если они [Россия] укомплектуют дивизии 10-15 тысячами солдат [в каждой], у НАТО не будет равноценных сил.

«Основным способом ведения боевых действий в России всегда является нападение», – соглашается Эклунд.

Многие руководители оборонных ведомств Европы считают, что Путин не пойдет на вооруженное противостояние с европейскими странами, пока продолжается война в Украине. Но когда та закончится, можно будет начать отсчитывать время до того момента, когда Россия снова окажется готовой к новому, более масштабному конфликту.

По мнению военных экспертов и российских источников, с которыми пообщалась NRK, вполне возможно, что воюющих сейчас в Украине солдат оставят на службе после окончания конфликта. Их можно будет передислоцировать на новые базы, строящиеся сейчас в Калининградской области, около границ Финляндии и Норвегии.

Пока Россия увязла в Украине, военная угроза, к которой готовятся страны альянса, невелика, говорит генерал-майор Брайан Ниссен, командующий силами НАТО в странах Балтии и Польше:

«Но ситуация может очень быстро измениться в случае прекращения огня в Украине».

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