Россияне поняли, что Путин проигрывает 2 16.06.2026, 16:29

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Зеленский назвал число россиян, которые хотят остановить войну.

Более половины граждан России хотят, чтобы война против Украины завершилась. Они видят, что РФ не побеждает на поле боя.

Как передает «РБК-Украина», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в онлайн-выступлении на саммите Reuters Next.

По словам Зеленского, на саммите G7 во Франции он обсудил с другими лидерами ситуацию на фронте и возможные переговоры с россиянами. Также поднимались вопросы ракетных ударов, дальнобойного вооружения, ситуации с российскими потерями и экономикой.

«Хорошая новость прежде всего в том, что да, Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) должен остановить эту войну. И в этом вопросе у меня есть единодушная поддержка всех лидеров и президентов ЕС. Мы были едины во мнении, что Россия не побеждает, теряет много людей и должна как можно скорее заключить соглашение. Инициатива находится не в ее руках», - добавил он.

Президент обратил внимание, что многие люди вокруг Путина подталкивают его к новой масштабной мобилизации, независимо от того, какими будут потери и сколько людей погибнут. В Кремле об этом не думают.

«Но есть большой процент россиян, которые понимают это. Сейчас они начинают понимать, что не выигрывают эту войну, и именно поэтому ее нужно остановить. Да, я не уверен, что это действительно гуманная причина, потому что если у тебя большие потери, то войну нужно прекращать... Более 60% российского общества хотят остановить эту войну. Именно поэтому нам нужно больше давления на Путина», - сказал президент Украины.

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