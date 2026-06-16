Кремль нашел «виновных» в топливном кризисе 2 16.06.2026, 16:21

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Российские власти обвинили в дефиците бензина трейдеров.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что обнаружила «картельный сговор» на российском топливном рынке, который после ударов по НПЗ столкнулся с дефицитом бензина, перебоями с дизтопливом и авиакеросином, а также ростом оптовых цен на десятки процентов, пишет The Moscow Times.

Три компании — АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел» — «совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже», что в свою очередь «ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка», заявила во вторник пресс-служба ФАС.

В отношении трейдеров возбуждено дело, поскольку в их действиях «обнаружены признаки антиконкурентного соглашения», утверждает ведомство. Целью компаний был «получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», говорится в сообщении ФАС.

По данным Санкт-Петербургской товарно сырьевой биржи, с начала года стоимость бензина Аи-92 в опте выросла на 30%, Аи-95 — на 33%, до 70,2 и 77 тысячи рублей за тонну соответственно. Дизтопливо подорожало на 40%, до рекордных 75,9 тысячи рублей за тонну. Биржевая торговля авиакеросином практически остановилась с середины мая, а на внебиржевом рынке оптовые цены подскочили на 40% за месяц и достигли исторического максимума в 113 тысяч рублей за тонну.

Из-за ударов по нефтезаводам, число в мае стало рекордным с начала войны, Россия потеряла треть переработки нефти, согласно оценкам Energy Intelligence. После того, как в прошлом месяце 6 НПЗ оставили работу, а в июне — еще два, загрузка нефтеперерабатывающей отрасли упала ниже 4 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня с 2005 года.

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