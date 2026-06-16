G7 договорилась усилить давление на Россию 16.06.2026, 16:07

Лидеры «семерки» также согласились поддержать Украину средствами ПВО.

Лидеры стран G7, которые встретились сегодня во Франции, договорились «усилить давление» на Москву с помощью энергетических санкций, сообщает французское агентство AFP со ссылкой на дипломатический источник.

Согласие в этом вопросе было достигнуто во французском городе Эвиан-ле-Бен на полях саммита G7, где сегодня состоялась полуторачасовая рабочая встреча лидеров «семерки» и президента Украины Владимира Зеленского под названием Обеспечение мира и безопасности для Украины и Европы.

«Лидеры договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа», — цитирует AFP своего собеседника в дипломатических кругах.

Согласно данным агентства, лидеры стран также достигли согласия в том, чтобы «поддержать текущий импульс [в пользу Украины на поле боя], предоставив Украине средства противовоздушной обороны, средства для лучшей защиты и средства для закрепления достижений [на фронті]».

15−17 июня во французском городе Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера проходит трехдневный саммит G7. Он собрал лидеров семи самых влиятельных государств мира — Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Соединенных Штатов — а также Европейского Союза.

Во второй день саммита, 16 июня, состоялась встреча, посвященная Украине, с участием президента Украины Владимира Зеленского. Перед ней состоялась короткая двусторонняя встреча Зеленского с хозяином саммита, президентом Франции Эммануэлем Макроном, и трехсторонняя закулисная встреча — с Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

Трамп назвал ее «очень хорошей» и заявил, что Россия должна заключить соглашение. Зеленский же заявил, что говорил с Трампом о возможности получения лицензии на производство противоракетных систем и ракет.

Война России против Украины является одной из ключевых тем саммита. Ранее международные СМИ прогнозировали, что мировые лидеры вместе с Зеленским попытаются убедить Дональда Трампа склонить Россию к переговорам на основе ппяти условий справедливого мира, которые ранее согласовали с Украиной лидеры Великобритании, Германии и Франции.

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