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Появился выпускник, набравший максимальные 400 баллов после ЦЭ и ЦТ

  • 16.06.2026, 16:08
  • 1,896
Появился выпускник, набравший максимальные 400 баллов после ЦЭ и ЦТ

Откуда он?

Выпускник гимназии Светлогорска Алексей Плешкунов набрал максимальные 400 баллов по итогам централизованных экзаменов (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ) и школьного аттестата, сообщают «Светлагорскія навіны».

Юноша получил по 100 баллов на ЦЭ по физике и русскому языку, а также на ЦТ по математике. Еще 100 баллов ему принес аттестат, в котором по всем предметам стоят итоговые оценки 10.

Pанее в Министерстве образования сообщили, что на централизованном экзамене по профильным предметам в этом году 100 баллов получили 638 выпускников. Больше всего стобалльников оказалось по математике — 190 человек. Еще 22 выпускника получили максимальный результат по физике.

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