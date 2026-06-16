Премьер Италии на саммите G7 призналась, что бросила курить 3 16.06.2026, 20:19

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ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Еврокомиссии обрадовалась решению Джорджи Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита «Группы семи» во Франции рассказала другим лидерам, что бросила курить месяц назад.

Об этом говорится в видеозаписи неформальной встречи лидеров, опубликованной изданием Euronews.

В разговоре с другими лидерами G7 Мелони говорит, что хочет выпить кофе. На это канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку спрашивает, не хочет ли она к напитку еще сигарету.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni has quit smoking — and shared the news with fellow G7 leaders over coffee.



European Council President Antonio Costa had his own milestone to offer: he gave up 21 years ago.🚭 pic.twitter.com/NcJmQ7qvP0 — euronews (@euronews) June 16, 2026

«Нет, я бросила», – отвечает премьер-министр Италии.

На это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен восклицает «Браво!». От других присутствующих лидеров также раздаются одобрительные возгласы.

Глава итальянского правительства рассказала, что бросила курить месяц назад. После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Евросовета Антониу Коште с вопросом, когда тот бросил курить.

«Я бросил в 2005 году… Никогда не возвращался к этому. 21 год назад», – отвечает Кошта.

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