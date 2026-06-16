закрыть
16 июня 2026, вторник, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Италии на саммите G7 призналась, что бросила курить

3
  • 16.06.2026, 20:19
  • 1,576
Премьер Италии на саммите G7 призналась, что бросила курить
ДЖОРДЖИЯ МЕЛОНИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Еврокомиссии обрадовалась решению Джорджи Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в кулуарах саммита «Группы семи» во Франции рассказала другим лидерам, что бросила курить месяц назад.

Об этом говорится в видеозаписи неформальной встречи лидеров, опубликованной изданием Euronews.

В разговоре с другими лидерами G7 Мелони говорит, что хочет выпить кофе. На это канцлер Германии Фридрих Мерц в шутку спрашивает, не хочет ли она к напитку еще сигарету.

«Нет, я бросила», – отвечает премьер-министр Италии.

На это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен восклицает «Браво!». От других присутствующих лидеров также раздаются одобрительные возгласы.

Глава итальянского правительства рассказала, что бросила курить месяц назад. После этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к президенту Евросовета Антониу Коште с вопросом, когда тот бросил курить.

«Я бросил в 2005 году… Никогда не возвращался к этому. 21 год назад», – отвечает Кошта.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер