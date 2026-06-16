Спецслужбы Польши предлагали охрану убитому российскому художнику Скрепецкому
- 16.06.2026, 20:42
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Пресс-секретарь правительства Польши сообщил, что оппозиционер отказался от охраны.
Польские спецслужбы предлагали охрану гражданину России художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя — Роберт Кузовков), который был убит 15 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, пишет Gazeta.pl.
«Спецслужбы ранее предлагали ему быть охраняемым лицом. Но он попросту чувствовал себя в безопасности и не хотел охраны», — сказал Шлапка.
Накануне художник и оппозиционный блогер Семен Скрепецкий, покинувший Россию в 2021 году, стал жертвой вооруженного нападения на парковке жилого комплекса в городе Бяла-Подляска недалеко от белорусской границы. Одним из самых громких перформансов Скрепецкого стало видео, на котором он публично сжег российский паспорт.