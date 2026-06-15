Что известно об убийстве российского оппозиционного художника Семена Скрепецкого 15.06.2026, 22:17

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Фото: Семен Скрепецкий/Facebook

За час до убийства он написал, что ему угрожают.

В понедельник, 15 июня, в Польше застрелили российского художника, политического беженца и критика режима российского диктатора Владимира Путина Семена Скрепецкого. За час до убийства он написал, что ему угрожают «российские патриоты».

Об этом сообщили польские СМИ podlaski.info и wPolsce24.

Фото: Семен Скрепецкий/Facebook

44-летнего гражданина России застрелили на парковке в польском городе Бяла-Подляска (в 40 км от границы с Беларусью).

Полиция сразу перекрыла улицы города. Предполагаемого убийцу задержали недалеко от консульства Беларуси в Бялой-Подляске, в сторону которого он сбежал после стрельбы. По неофициальным данным, пишет wPolsce24, задержанный — гражданин Беларуси.

За несколько дней до убийства Скрепецкий провел акцию у посольства России в Берлине. Он надел лапти, шапку-ушанку и прикрепил к себе георгиевскую ленту. Во время перформанса он достал российский флаг из прорези в задней части брюк и выбросил его в мусорный бак.

После этого художник гулял возле посольства с картиной, на которой изображен Сталин с младенцем Путиным.

Фото: Семен Скрепецкий/Facebook

Примерно за час до убийства Скрепецкий написал в своем Telegram-канале, что акция «очень понравилась российским патриотам» и что ему угрожают изнасилованием.

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