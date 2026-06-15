Лукашенко: Беларусь у украинских военных как на ладони 15.06.2026, 22:37

Диктатор боится ударов ВСУ по производственным и логистическим объектам.

Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Беларусь у украинских военных как на ладони, а также извинился перед Владимиром Зеленским за резкие высказывания в его адрес.

В ходе интервью Лукашенко попросили прокомментировать заявления украинских властей и военных о возможной угрозе нового наступления российских войск с территории Беларуси.

Диктатор рассказал, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным и что власти РФ якобы также не заинтересовано в прямом вовлечении Беларуси в войну.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси», — заявил он.

«Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт — неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы», — процитировал Лукашенко якобы заявление Путина.

При этом он признал, что Беларусь «очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию»:

«Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено», — заявил Лукашенко.

Одновременно Лукашенко заверил, что «Украине абсолютно нечего бояться со стороны Беларуси»:

«Абсолютно нечего. Абсолютно. И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», — сказал он.

Также диктатор внезапно извинился за резкие высказывания, которые допускал в адрес президента Украины Владимира Зеленского. И тут же добавил новую порцию пренебрежительных реплик:

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: „Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками“. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить.

Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было [их говорить], учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом», — сказал Лукашенко.

Напомним, в конце мая Лукашенко уже комментировал заявления командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди о том, что украинские военные определили около 500 целей на территории Беларуси. Тогда он утверждал, что у Минска также есть «одна очень серьезная цель» в Украине, а также заявлял, что белорусские военные не будут участвовать в боевых действиях на украинской территории.

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