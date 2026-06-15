Каллас: Западные санкции обошлись РФ в 1,3 триллиона евро 15.06.2026, 22:27

КАЯ КАЛЛАС

ФОТО: GETTY IMAGES

В ЕС уже работают над 21-м пакетом ограничений.

В ходе заседания Совета по иностранным делам ЕС, прошедшего в Люксембурге в понедельник, 15 июня, были утверждены дополнительные санкции против 34 физических и 47 юридических лиц РФ, которые ударят по российскому военно-промышленному комплексу, «теневому флоту», а также сетям гибридной войны, которую ведет Россия. Об этом заявила верховный комиссар по внешней и оборонной политике ЕС Кая Каллас во время итоговой пресс-конференции, передает DW.

При этом Каллас подчеркнула, что параллельно министры продолжили работу над 21-м пакетом санкций и пообещала, что его подготовка «должна быстро продвинуться». По некоторой информации, новый санкционный пакет в отношении РФ может быть утвержден уже в июле.

«Каждая ограничительная мера сужает пространство для маневра России, и цифры говорят сами за себя. Западные санкции уже стоили России примерно от 1 до 1,3 триллиона евро», - сообщила Каллас и подчеркнула, что эти деньги не были потрачены на ведение войны против Украины.

Кроме того, по ее словам, Совет ЕС «ввел санкции против нескольких китайских организаций», поскольку Пекин остается «решающим фактором», способствующим войне России против Украины. Как сообщалось ранее, по словам европейских дипломатов, у Брюсселя есть доказательства того, что Китай подготовил сотни российских солдат для участия в войне против Украины. По словам Калласа, министры иностранных дел стран-членов ЕС также «подтвердили сообщения о том, что китайские военные готовят российский военный персонал для боевых действий в Украине». «Мы тщательно оценим все последствия», - пообещала главная дипломат ЕС.

В ЕС также предметно рассматривают внесение в 21-й пакет санкций предложение Еврокомиссии, подготовленное по инициативе Эстонии, о запрете на въезд воевавших в Украине россиян. Как заявил перед началом заседания Совета ЕС министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, «речь идет о более чем 600 тысячах российских комбатантов, которые могут приехать в Европу и дестабилизировать нашу безопасность». «Мы знаем, что российские спецслужбы уже направляют своих агентов влияния, которые делают здесь много плохих вещей», - сказал министр.

Каллас сообщила, что в ЕС смогут определить личности всех российских комбатантов, поскольку располагают соответствующими разведывательными данными. «Хотя я и не эксперт по визовым вопросам, но убеждена, что можно ввести запрет на въезд для этих людей в Шенгенскую зону, я имею в виду полный список лиц, участвовавших в войне. Потому что это вопрос не только войны в Украине, но и нашей собственной безопасности», - подчеркнула Каллас.

По просьбе корреспондентки DW Каллас прокомментировала выступление в Люксембурге прокремлевской российской оперной певицы Анны Нетребко в день, когда Киев испытал очередную разрушительную атаку России, которая унесла человеческие жизни, а также нанесла серьезные разрушения Успенскому собору Киево-Печерской лавры - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО

«Учитывая, что Россия уже пятый год подряд бомбит объекты культурного наследия, мы не должны расстилать красную ковровую дорожку перед российскими культурными деятелями», - заявила глава европейской дипломатии.

При этом она отмечала, что не все страны-члены ЕС принимают это во внимание, потому что «не чувствуют, что война приблизилась к их порогу». Каллас отметила, что нет санкций или запретов против выступлений российских деятелей искусства в ЕС, поэтому каждое государство-член само принимает подобные решения. «Жаль, когда это происходит», - признала она, добавив, что данный вопрос стоит еще раз обсудить на уровне ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com