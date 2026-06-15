закрыть
15 июня 2026, понедельник, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейший НПЗ «Татнефти» остановился

  • 15.06.2026, 21:37
  • 2,104
Крупнейший НПЗ «Татнефти» остановился

Его атаковали БПЛА.

НПЗ ТАНЕКО «Татнефти» полностью остановил переработку нефти с 12 ‌июня после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.

По их информации, в результате атаки ‌и последовавших возгораний на ‌территории предприятия, крупнейшего у «Татнефти». была прекращена переработка сырья на обеих первичных ‌установках, которыми располагает завод: АВТ-6 производительностью 20.000 тонн в ‌сутки (45% мощности НПЗ) и АВТ-7 производительностью около 23.000 тонн в сутки.

НПЗ ТАНЕКО, один из наиболее оснащенных среди российских нефтеперерабатывающих заводов, располагает установками гидрокрекинга, каталитического крекинга, замедленного коксования.

По информации отраслевых источников, за январь–декабрь 2024 года ТАНЕКО переработал 17 миллионов тонн ‌нефти, произвел автобензина 2,7 ‌миллиона тонн, дизельного топлива — 8,5 миллиона тонн, нефтяного кокса — ‌1,3 миллиона тонн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип