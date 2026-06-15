Украинские пилоты МиГ-29 уничтожили пункт базирования российских операторов БПЛА
- 15.06.2026, 21:16
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Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту дислокации российских операторов беспилотников на одном из восточных направлений фронта.
Экипажи истребителей МиГ-29МУ1 нанесли несколько ударов высокоточными авиабомбами AASM HAMMER по зданию, где базировались российские военнослужащие.
По имеющейся информации, объект использовался оккупантами как пункт размещения операторов БПЛА, которые обеспечивали ведение воздушной разведки и координацию действий подразделений противника.
Вследствие точных попаданий здание было уничтожено вместе с военнослужащими РФ, находившимися внутри.
Кадрами боевой работы украинской авиации поделился один из пилотов Воздушных сил в своем Telegram-канале «Подсолнух».