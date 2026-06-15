Змитер Бартосик проведет песенно-анекдотическое путешествие «На руінах Вялікага Княства…» 15.06.2026, 21:54

Мероприятие состоится 25 июня в Варшаве.

25 июня в белорусском варшавском магазине Vyraj бард Змитер Бартосик вместе с Татьяной Карпилович устроят песенно-анекдотическое путешествие в 1990‑е «На руінах Вялікага Княства…»

Мероприятие состоится 25 июня в варшавском белорусском магазине Vyraj по адресу: al. Armii Ludowej, 12.

Начало в 19.00.

Змитер Бартосик будет петь под гитару, а Татьяна Карпилович исполнит партию баяна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com