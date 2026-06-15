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Змитер Бартосик проведет песенно-анекдотическое путешествие «На руінах Вялікага Княства…»

  • 15.06.2026, 21:54
Змитер Бартосик проведет песенно-анекдотическое путешествие «На руінах Вялікага Княства…»

Мероприятие состоится 25 июня в Варшаве.

25 июня в белорусском варшавском магазине Vyraj бард Змитер Бартосик вместе с Татьяной Карпилович устроят песенно-анекдотическое путешествие в 1990‑е «На руінах Вялікага Княства…»

Мероприятие состоится 25 июня в варшавском белорусском магазине Vyraj по адресу: al. Armii Ludowej, 12.

Начало в 19.00.

Змитер Бартосик будет петь под гитару, а Татьяна Карпилович исполнит партию баяна.

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