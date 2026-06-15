Змитер Бартосик проведет песенно-анекдотическое путешествие «На руінах Вялікага Княства…»
- 15.06.2026, 21:54
Мероприятие состоится 25 июня в Варшаве.
25 июня в белорусском варшавском магазине Vyraj бард Змитер Бартосик вместе с Татьяной Карпилович устроят песенно-анекдотическое путешествие в 1990‑е «На руінах Вялікага Княства…»
Мероприятие состоится 25 июня в варшавском белорусском магазине Vyraj по адресу: al. Armii Ludowej, 12.
Начало в 19.00.
Змитер Бартосик будет петь под гитару, а Татьяна Карпилович исполнит партию баяна.