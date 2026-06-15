Герой Украины «Марик»: После прорыва ВСУ под Терновым оккупантов ждет «большой сюрприз» 15.06.2026, 22:13

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Украинский офицер заинтриговал новостями с фронта.

После освобождения украинскими защитниками села Терновое на Александрийском направлении российских оккупантов «ждут новые неожиданности».

Об этом 15 июня в интервью изданию Цензор.нет заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Герой Украины Андрей Кияненко (позывной «Марик»).

По словам офицера, он был одним из тех, кто планировал и реализовывал операцию на Александрийском направлении. Именно там подразделения полка Скеля совершили стремительный прорыв и продвинулись более чем на 19 км

«Мы сегодня находимся на этом же направлении. Продолжаем работать. Дальше вы еще узнаете много интересного, но не сейчас — пока не могу раскрывать некоторые моменты относительно операции, которая сейчас продолжается», — рассказал Кияненко.

По его словам, одним из ключевых факторов успеха Сил обороны стала внезапность действий украинских штурмовиков, ведь командование оккупантов ожидало удара в другом месте и готовило оборону на другом участке фронта.

«Они думали, что мы пойдем на Березовое — акцентировались на нем. А мы в определенный момент проскочили и резко пошли в другую сторону. Для них это стало неожиданностью. Они строили оборону в одном месте, а мы прорвали первый рубеж и очень быстро вошли уже в само Терновое. Они просто не понимали, что делать», — отметил офицер.

По словам Кияненко, после прорыва украинские штурмовики оказались непосредственно в районе, где находились российские пункты управления, операторы дронов и командование подразделений.

«У них там был и пункт управления, и операторы БПЛА, и командные пункты рот, куча офицеров. А мы просто заехали. Когда залетают штурмовики, их офицерчики немного сворачиваются», — сказал он.

Как подчеркивает Кияненко, успех операции стал результатом тщательного планирования, качественной разведки и подготовки личного состава. Именно комплексный подход позволяет достигать результата даже на самых сложных участках фронта. В то же время офицер дал понять, что история с селом Терновое еще далека от завершения.

«Думаю, на нашем участке для россиян будет большой сюрприз. Гораздо интереснее, чем тот прорыв, который мы совершили в прошлый раз. Им будет весело. Но пока, по понятным причинам, без подробностей», — подытожил он.

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