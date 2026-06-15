закрыть
16 июня 2026, вторник, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский призвал ЕС к одному из самых сильных ответов на удары России по Украине

4
  • 15.06.2026, 22:54
Зеленский призвал ЕС к одному из самых сильных ответов на удары России по Украине
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Украина заслужила, чтобы Евросоюз ускорил процесс ее вступления в блок.

Украина заслужила, чтобы Евросоюз ускорил процесс ее вступления в блок. Страна уже готова к открытию всех переговорных кластеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к межправительственной конференции ЕС.

«Мы считаем, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии - это ускорить наш процесс вступления, ускорить открытие кластеров», - сказал президент Украины.

По его словам, часто создается впечатление, что Украине приходится бороться сильнее, чем другим странам, чтобы продвинуться на пути в Евросоюз.

«Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. Мы готовы к открытию всех кластеров. Мы проделали свою работу. Все в Европе это знают», - добавил Зеленский.

Он призвал двигаться вперед с открытием кластеров - осталось еще пять после сегодняшнего открытия первого.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип