В Украине вводят в обращение новые банкноты с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!»
- 15.06.2026, 21:33
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Фотофакт.
Национальный банк Украины с 16 июня вводит в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 100 грн. Об этом 15 июня сообщили в Нацбанке Украины.
В правой верхней части на оборотной стороне банкнот размещен лозунг «Слава Украине! Героям слава!».
В НБУ указали, что все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 грн образца 2014 года.
Гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты на новые. В качестве законного платежного средства они останутся в обращении, добавили в Нацбанке Украины.