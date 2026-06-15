В Тайване представили робота-гуманоида для работы в сложных условиях 15.06.2026, 21:29

Фото: TM Technology

Имитирует нервную систему.

Компания TM Technology из Тайваня впервые продемонстрировала своего гуманоида, способного взаимодействовать с миром. Робот оснащен искусственным интеллектом для выполнения различных задач.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

Архитектура гуманоида имитирует нервную систему человека. ИИ выполняет роль мозга, который отвечает за семантическое понимание, рассуждения, планирование и принятие решений. Отдельная подсистема работает как мозжечок — контролирует равновесие, осанку, передвижение и общую координацию движений.

Для восприятия окружающей среды гуманоид использует 3D-зрение, датчики LiDAR и технологию измерения силы. Многоступенчатые шарниры и ловкие механические руки позволяют ему безопасно взаимодействовать с предметами в изменчивых условиях.

Система в целом обучается в режиме реального времени, пишет Taiwan News.

Сначала таких помощников планируется внедрить на заводах и складах для выполнения монотонной работы, транспортировки материалов, проверки и точной сборки деталей. По мере совершенствования технологии TM Technology планирует внедрить гуманоидов в сферу здравоохранения, ухода за больными и для помощи по дому.

Между тем другая тайваньская компания Techman Robot представила собственную модель TM Xplore I во время выставки Nvidia GTC 2026 в Сан-Хосе. Этот аппарат разработан в сотрудничестве с Nvidia. Он способен автономно перевозить грузы и взаимодействовать с людьми на предприятиях по производству полупроводников, электроники и автомобилей.

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