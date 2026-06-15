Арбитражный трибунал в Гааге вынес решение по Керченскому проливу 15.06.2026, 23:31

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Что получила Украина.

В то время как аварии российских танкеров в Керченском проливе свидетельствуют о том, что контроль Москвы над этим районом создает не только угрозы безопасности, но и экологические риски для акватории, Украина продолжает отстаивать свою позицию на международно-правовом поле. Арбитражный трибунал в Гааге завершил десятилетнее рассмотрение дела Украины против России о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщили на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге

Арбитражный трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обнародовал решение по делу Украины против России о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Дело было возбуждено в 2016 году после того, как Россия приступила к строительству моста через Керченский пролив, соединившего территорию РФ с оккупированным Крымом.

Решение по делу датировано 22 апреля 2026 года, однако его официально обнародовали только сейчас в соответствии с процедурами арбитражного суда. Суд отклонил большинство украинских претензий относительно незаконного установления Россией единоличного контроля над Керченским проливом. Значительную часть требований Киева арбитры отклонили по процедурным основаниям.

В то же время трибунал установил, что Россия нарушила отдельные положения морского права во время строительства Крымского моста. В частности, судьи пришли к выводу, что российская сторона не провела надлежащей оценки воздействия строительства на окружающую среду. Также не было обеспечено необходимое информирование и обнародование результатов таких исследований.

Арбитражный трибунал не присудил никаких компенсаций сторонам спора. Кроме того, суд постановил, что Украина и Россия должны самостоятельно покрыть собственные судебные издержки в процессе, который длился почти десять лет.

Это дело стало одним из ряда международных судебных процессов, которые Украина инициировала после оккупации Крыма Россией в 2014 году и начала полномасштабного вторжения в 2022 году. После обнародования решения Министерство иностранных дел Украины опубликовало собственную оценку вердикта.

«В окончательном решении Арбитражный трибунал не установил, что Азовское море и Керченский пролив — это так называемое «российское озеро», а подтвердил их статус как внутренних вод двух государств — Украины и Российской Федерации. Украина неизменно остается прибрежным государством в Черном море, Азовском море и Керченском проливе и сохраняет за собой все наделенные ей международным правом суверенные права», – отметили в ведомстве.

Отдельно МИД обратило внимание на выводы суда относительно экологических нарушений. Трибунал установил, что Россия не выполнила своих обязательств при строительстве Крымского моста, прокладке подводных энергетических кабелей и газопровода. Суд признал, что российская сторона не провела надлежащей экологической оценки этих проектов и не обеспечила надлежащее информирование об их последствиях.

«Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что Российская Федерация системно пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как «новую реальность» не имеют и не будут иметь международно-правового признания», – подытожили в ведомстве.

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