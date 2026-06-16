«Москвичам придется ходить на лыжах» 7 16.06.2026, 14:36

3,438

Роман Свитан

Роман Свитан рассказал, как Украина может оставить столицу РФ без бензина.

Украина мощно ударила по Москве сегодня ночью, поразив «сердце» нефтеперерабатывающего завода. Про последствия этого удара и не только сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном:

— Это так называемый Капотнинский нефтеперерабатывающий завод, которому уже лет сто. Его еще в свое время Ленин строил. Помните его на фото с бревном? Так вот, это он в Капотне и был. Тогда они его начинали строить, и этот завод, в принципе, половину потребностей Москвы снабжал. А вторую половину, кстати, Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Сейчас можно говорить о том, что Капотнинский нефтеперерабатывающий завод остановлен. Удар был нанесен по установке предварительной подготовки нефти. Это «сердце» завода. Без этой предварительной подготовки нефть дальше по фракциям никак не разбивается.

СБУ была выбрана четкая, правильная цель под удар беспилотника. Одного беспилотника было достаточно, чтобы, в принципе, технологический цикл производства на этом заводе полностью остановить.

Россияне буквально несколько недель назад начали строить дополнительный постамент для «Панциря». Практически построили его, но «Панцирь» еще не успели подтянуть. Это дало возможность обойти на внешнем кольце за МКАДом один «Панцирь» и пройти МКАД, поразив этот завод. Он буквально рядом с МКАДом на юго-восток от Москвы.

Они сейчас пытаются НПЗ как-то потушить, но работать он в ближайшее время точно не будет. Для того же, чтобы полностью потребности Москвы обнулить, нам надо перерезать поставку нефти к Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Оптимальный вариант — бить по Унече. В Унече находится линейно-производственная диспетчерская станция, которая запитывает нефтью из Татарстана по нефтепроводу «Дружба» Мозырский НПЗ.

Если у нас получится еще перерезать нефтепровод «Дружба», то больше половины москвичей останется без топлива. Придется им на лыжах ходить.

— Как СБУ удалось прорвать ПВО Москвы?

— Скорее всего, в режиме превышения коэффициента пресыщения. Россияне говорят, что сегодня сбили около 60 беспилотников, а если они заходили по одному азимуту на «Панцирь», который находился за МКАД перед Капотней (там еще один «Панцирь» есть), то они просто разрядили беспилотниками этот «Панцирь».

Вот во время перезарядки «Панциря» один-два беспилотника прошло. Это называется превысить коэффициент пресыщения по одному азимуту. То есть заходили не со всех сторон, а вот именно пробили один «Панцирь». Да, потеряли много десятков беспилотников, но достаточно одного, чтобы поджечь нефть, поэтому выполнили эту задачу.

— Могут ли такие удары стать регулярными?

— Они и до этого были регулярными, просто пробиться не получалось. Если бы россияне успели поставить дополнительный «Панцирь» в районе Капотни, поверьте, не было бы сегодня этого удара, потому что тогда у них коэффициент пресыщения был бы по одному азимуту больше сотни.

В районе Москвы сосредоточена серьезная плотность противовоздушной обороны. Одномоментно они могут по всем азимутам, если со звездочки заходить, по 700 целям ударить. Это и есть, кстати, коэффициент пресыщения: 701 дрон пройдет, но это слишком много. Целесообразно гробить 700 дронов, чтобы один прошел на Москву, только на 9 мая.

Однако КПД довольно-таки неплохой, завод остановлен. СБУ комплексно подходит к выполнению задач, не исключая возможности, что там были определенные действия, связанные с подстановкой помех, то есть радиоэлектронной борьбой. Целый комплекс мероприятий для подавления ПВО. Это не просто «пролезли». СБУ у нас молодцы. Они сейчас у нас и летчики, и моряки, и подводники, и космонавты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com