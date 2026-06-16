Украина поразила «сердце» НПЗ в Москве 1 16.06.2026, 11:52

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Фото: Exilenova+

СБУ раскрыла подробности удара по столице РФ.

В результате удара в районе Московского НПЗ начался масштабный пожар. По предварительной информации, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, которая является «сердцем» завода.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ подчеркнули, что атаковали завод, выполняя задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов», — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали инфраструктуру нефтебазы Полтавская в Краснодарском крае. Там также вспыхнул пожар.

Фото: Exilenova+

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