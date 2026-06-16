В Германии сократилась численность населения 1 16.06.2026, 19:23

В ФРГ проживают 83,5 миллиона человек.

Новые данные о количестве населения Германии обнародовало во вторник, 16 июня, Федеральное статистическое ведомство страны. По последним подсчетам, на конец 2025 года в ФРГ проживало на 110 тысяч человек, чем годом ранее. В процентном отношении это немного - всего 0,1%. Вот только до этого момента, начиная с 2011 года, население Германии непрерывно росло. Исключением был лишь ковидный 2020 год, передает DW.

Численность населения страны по последним подсчетам составила 83,5 миллиона человек.

Главным фактором сокращения населения стал рост естественной убыли. То есть, умирают в Германии чаще, чем рождаются. И если в 2024 году число смертей превысило число рождений на 331 тысячу, то в 2025 году этот показатель вырос до 352 тысяч.

Одновременно значительно сократился миграционный прирост. Разница между числом прибывших и выехавших из Германии уменьшилась за год с 430 тысяч человек до 235 тысяч. В результате чистая иммиграция впервые за последние годы не смогла компенсировать дефицит рождаемости.

Продолжилось и старение населения. Число жителей Германии старше 60 лет за год выросло на 387 тысяч человек. Их доля в общей численности населения уже достигла 31%.

Наиболее заметно увеличилась возрастная группа от 60 до 79 лет - на 358 тысяч человек, или 2,8%. В статистическом ведомстве объясняют это тем, что в эту категорию постепенно переходят представители поколения «беби-бумеров».

В то же время число жителей старше 80 лет сократилось на 151 тысячу человек. Количество детей и подростков младше 20 лет уменьшилось на 88 тысяч.

Население восточных федеральных земель сократилось на 0,5%, западных - на 0,1%.

Рост населения зафиксирован только в трех городах-землях: Берлине и Гамбурге (по 0,4%), а также Бремене (0,3%). Среди федеральных земель наиболее сильное сокращение населения произошло в Тюрингии (-1,0%), Саксонии-Анхальт (-0,7%) и Саарланде (-0,5%).

Численность иностранных граждан в Германии за год выросла всего на 39 тысяч человек и достигла 12,4 млн. А только годом ранее прирост составлял 283 тысячи человек.

Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в общем числе населения Германии среди иностранных групп составляют турки (1 385 000), за ними следуют граждане Украины (1 167 000), Сирии (856 000), Румынии (763 000) и Польши (700 000).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com