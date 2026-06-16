СМИ: «Орешник» имеет неустранимый дефект, из-за которого отклоняется от цели на десятки километров 16.06.2026, 19:53

Что известно.

Баллистическая ракета средней дальности РФ «Орешник» имеет неустранимый дефект системы наведения и отклоняется от заданных координат на десятки километров. Об этом сообщила аналитическая компания Dallas Analytics со ссылкой на внутреннюю переписку российских оборонных предприятий, передает The Insider.

Как выяснили аналитики, дефект вызван гироскопическим блоком ГУ-503 — советским авиационным прибором, который адаптировали под «Орешник». Прибор выступает внутренним балансировочным механизмом ракеты и позволяет контролировать ее положение в полете, а отклонение даже в полградуса на гиперзвуковой скорости приводит к отклонению от цели на десятки километров. Судя по письму от 18 марта 2025 года, компания АО МЗП (Мичуринский завод Прогресс) сообщала заказчику, что серийное производство ГУ-503 прекращено, технологическое оборудование для его настройки и испытания разработали в начале 1970-х, оно «морально устарело», многие компоненты вышли из строя, а заменить их нечем.

По словам аналитиков, даже при наличии комплектующих заводы не могут проверить точность гироскопа перед окончательной сборкой. Как отмечает Dallas Analytics, из-за требования российского диктатора Путина о сжатых сроках развертывания «Орешника» создатели полностью отказались от контроля качества. Экспертиза обломков «Орешников», упавших в Украине, обнаружила на блоках ГУ-503 маркировку 2025 года — аналитики предполагают, что современную замену гироскопу, которую предлагали разработать в Прогрессе, так и не создали.

Dallas Analytics пишет, что эти проблемы могут объяснить падение «Орешника» на гаражи в Белой Церкви в мае 2026 года, после которого Путин был вынужден оправдываться, что россияне сделали это специально «для удобства наблюдения за точностью». При этом диктатор фактически признал, что ракета до сих пор на стадии испытаний, хотя ранее говорил о начале ее серийного производства.

«Это промышленный гибрид, собранный из фрагментированных компонентов, принадлежащих к совершенно разным ракетным разработкам, большинство из которых существуют уже несколько десятилетий… Это продукт изолированного режима, который маскирует структурные слабости агрессивными угрозами эскалации. Россия остается нестабильным противником, чье неконтролируемое вооружение и политическая воля представляют собой глобальную угрозу», — пишет Dallas Analytics об «Орешнике».

12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности применения войсками страны-агрессора России баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник».

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