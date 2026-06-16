Беларусь нагревается вдвое быстрее остальной планеты

Беларусь нагревается вдвое быстрее остальной планеты2
- 16.06.2026, 19:35
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Что это значит для нынешнего лета.
Лето 2026 года в Беларуси, вероятно, окажется теплее климатической нормы, а количество дней с температурой выше 30 градусов может увеличиться. По всей видимости, это связано с климатическим явлением Эль-Ниньо в Тихом океане, рассказал госизданию «СБ. Беларусь сегодня» научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков.
По словам специалиста, средняя температура нынешним летом может оказаться на 0,5−2 градуса выше нормы. В целом за сезон прогнозируется превышение климатической нормы примерно на один градус.
«Один месяц может оказаться прохладным, а другой — аномально теплым. Не исключено большее количество очень жарких дней с температурой выше плюс 30 градусов. Июнь пока обещает быть комфортным — на один-два градуса теплее нормы», — сообщил климатолог.
Эксперт связывает прогнозы с глобальным потеплением и развитием природного климатического явления Эль-Ниньо, которое возникает из-за аномального нагрева поверхностных вод Тихого океана и влияет на погоду во многих регионах мира. В частности, в Европу оно приносит жаркое и сухое лето.
— Беларусь находится в умеренных широтах, поэтому влияние Эль‑Ниньо доходит сюда отголосками, и эффект каждый раз отличается. Например, в 1998‑м было аномально влажно, а в 2015‑м, напротив, наступила засуха — за год выпало всего 540 мм осадков при норме 642 мм, — уточнил Иван Буяков.
По данным ученого, за последние десятилетия Беларусь нагревается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов. Если в мире средняя температура растет на 0,1−0,3 градуса за десятилетие, то в Беларуси этот показатель составляет около 0,4 градуса.
Нового витка жары стоит ждать примерно к 2040 году, считает сотрудник НАН
— Июль у нас традиционно самый теплый месяц в году. Его температура связана с показателем, отражающим перепады температуры поверхностных вод в Северной Атлантике. Этот индекс колеблется с периодом около 60 лет. Так, в 1980‑е июльские температуры начали расти, это продолжалось примерно до 2010‑го. Затем рост замедлился — пауза продлится приблизительно до 2040 года. После чего потепление снова ускорится — вплоть до 2070‑го, — сказал Буяков.
Кроме того, уже со следующего года надо быть готовым и к затяжным летним засухам, которые, по прогнозам, растянутся до 2034‑го.
Сейчас количество осадков в Беларуси остается относительно стабильным, однако меняется их характер. Вместо продолжительных дождей все чаще наблюдаются короткие, но интенсивные ливни. Это повышает риск локальных подтоплений и одновременно способствует развитию засух, поскольку вода не успевает проникать в глубокие слои почвы.
По словам Буякова, нынешним летом осадки ожидаются в пределах нормы, однако возможны как длительные сухие периоды, так и сильные грозы и ливни.
Из‑за потепления Беларусь постепенно смещается от умеренного климата в сторону субтропического, поэтому шквалистых ветров и ураганов прибавилось. Впрочем, как и в случае с ливнями, подобные явления остаются локальными и больших территорий не охватывают. В среднем за год в стране фиксируется один‑два смерча — чаще всего в Гомельской, Витебской и Минской областях.
Стало ли их объективно больше — вопрос открытый, признает Иван Буяков:
— Расстояние между метеостанциями составляет 30–50 километров, поэтому многие явления раньше просто выпадали из поля зрения — фиксировали лишь то, что несло разрушения. Сегодня большую часть событий фотографируют очевидцы. Смартфон есть почти у каждого: стоит смерчу пройти над какой‑нибудь деревней, как об этом уже знают во всех соцсетях.
По прогнозам Всемирной метеорологической организации, период с 2026 по 2030 год может стать самым теплым пятилетием за всю историю наблюдений. Специалисты не исключают, что как минимум один из этих годов установит новый температурный рекорд.