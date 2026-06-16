Беларусь нагревается вдвое быстрее остальной планеты 2 16.06.2026, 19:35

1,346

Что это значит для нынешнего лета.

Лето 2026 года в Беларуси, вероятно, окажется теплее климатической нормы, а количество дней с температурой выше 30 градусов может увеличиться. По всей видимости, это связано с климатическим явлением Эль-Ниньо в Тихом океане, рассказал госизданию «СБ. Беларусь сегодня» научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков.

По словам специалиста, средняя температура нынешним летом может оказаться на 0,5−2 градуса выше нормы. В целом за сезон прогнозируется превышение климатической нормы примерно на один градус.

«Один месяц может оказаться прохладным, а другой — аномально теплым. Не исключено большее количество очень жарких дней с температурой выше плюс 30 градусов. Июнь пока обещает быть комфортным — на один-два градуса теплее нормы», — сообщил климатолог.

Эксперт связывает прогнозы с глобальным потеплением и развитием природного климатического явления Эль-Ниньо, которое возникает из-за аномального нагрева поверхностных вод Тихого океана и влияет на погоду во многих регионах мира. В частности, в Европу оно приносит жаркое и сухое лето.

— Беларусь находится в умеренных широтах, поэтому влияние Эль‑Ниньо доходит сюда отголосками, и эффект каждый раз отличается. Например, в 1998‑м было аномально влажно, а в 2015‑м, напротив, наступила засуха — за год выпало всего 540 мм осадков при норме 642 мм, — уточнил Иван Буяков.

По данным ученого, за последние десятилетия Беларусь нагревается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов. Если в мире средняя температура растет на 0,1−0,3 градуса за десятилетие, то в Беларуси этот показатель составляет около 0,4 градуса.

Нового витка жары стоит ждать примерно к 2040 году, считает сотрудник НАН

— Июль у нас традиционно самый теплый месяц в году. Его температура связана с показателем, отражающим перепады температуры поверхностных вод в Северной Атлантике. Этот индекс колеблется с периодом около 60 лет. Так, в 1980‑е июльские температуры начали расти, это продолжалось примерно до 2010‑го. Затем рост замедлился — пауза продлится приблизительно до 2040 года. После чего потепление снова ускорится — вплоть до 2070‑го, — сказал Буяков.

Кроме того, уже со следующего года надо быть готовым и к затяжным летним засухам, которые, по прогнозам, растянутся до 2034‑го.

Сейчас количество осадков в Беларуси остается относительно стабильным, однако меняется их характер. Вместо продолжительных дождей все чаще наблюдаются короткие, но интенсивные ливни. Это повышает риск локальных подтоплений и одновременно способствует развитию засух, поскольку вода не успевает проникать в глубокие слои почвы.

По словам Буякова, нынешним летом осадки ожидаются в пределах нормы, однако возможны как длительные сухие периоды, так и сильные грозы и ливни.

Из‑за потепления Беларусь постепенно смещается от умеренного климата в сторону субтропического, поэтому шквалистых ветров и ураганов прибавилось. Впрочем, как и в случае с ливнями, подобные явления остаются локальными и больших территорий не охватывают. В среднем за год в стране фиксируется один‑два смерча — чаще всего в Гомельской, Витебской и Минской областях.

Стало ли их объективно больше — вопрос открытый, признает Иван Буяков:

— Расстояние между метеостанциями составляет 30–50 километров, поэтому многие явления раньше просто выпадали из поля зрения — фиксировали лишь то, что несло разрушения. Сегодня большую часть событий фотографируют очевидцы. Смартфон есть почти у каждого: стоит смерчу пройти над какой‑нибудь деревней, как об этом уже знают во всех соцсетях.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, период с 2026 по 2030 год может стать самым теплым пятилетием за всю историю наблюдений. Специалисты не исключают, что как минимум один из этих годов установит новый температурный рекорд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com