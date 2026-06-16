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В Беларусь возвращается настоящее лето

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  • 16.06.2026, 15:46
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В Беларусь возвращается настоящее лето

Синоптики рассказали, когда температура поднимется выше +30°C.

Авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб» заверили: мерзнуть осталось недолго. Согласно прогнозу, уже к выходным в Беларусь придёт по-настоящему летняя погода: температура поднимется до +30°C и даже выше. Но среда, 17 июня, еще будет прохладной, дождливой и местами грозовой.

Специалисты объяснили, что в среду республика по-прежнему будет находиться на юго-западной периферии «обширной циклонической депрессии» с центром над северо-западом европейской территории России. Из-за этого погода сохранится неустойчивой.

фото: smartpress.by

Однако уже с четверга, 18 июня, на Беларусь начнет влиять «обширный антициклон» над Центральной Европой. Осадков станет меньше, а температура повысится до +19…+25°C. К выходным прохладное начало недели окончательно останется позади, пообещали специалисты.

По информации «Метеовайба», в субботу в Беларуси ожидается около +23…+28°C, по юго-западу – до +30°C. А вот в воскресенье, 28 июня, станет еще жарче: +25…+31°C. Больше всех повезёт (или не повезет – кому как) юго-западу страны: там ожидается до +32…+33°C.

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