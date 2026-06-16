Путина годами держат в информационном бункере 16.06.2026, 15:18

Экс-редактор «Вестей» рассказал, как правителя Кремля изолируют от реальности.

Во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) готовили отдельные выпуски новостей для российского лидера Владимира Путина под кодовым названием «Главный зритель». Об этом медиа «Эхо» рассказал бывший шеф-редактор программы «Вести» на «Россия-1» Дмитрий Скоробутов.

«Дело было так. Допустим, в 20 часов в эфир вышел обычный выпуск «Вестей», после чего осталась выпускная бригада. У нас были, соответственно, указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что выбрать, чтобы Путину потом показать идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, в телевизоре о вас как хорошо говорят. Значит, правда, то, что вы делаете, – это все правильно. И вот таким образом записывали», – сказал он.

Затем, по словам Скоробутова, через департамент пресс-службы Путину эти выпуски показывали. Он рассказал, что редактировать новости для президента РФ начали с 2011 года после акций протеста на Болотной площади.

«Их (окружение Путина, – ред.) всех поразила Болотная, и его пытались изолировать от реальных событий и информационной среды, не говоря уже о прямом контакте с внешним миром», – заявил он.

Кроме того, он подчеркнул, что лидер Кремля сейчас мало что знает о реальных событиях и очень мало о том, что происходит на войне.

«Войну ему начали цензурировать после того, как крейсер «Москва» потопили. Путина держали в неведении более недели, что у него больше нет крейсера «Москва», что у него осталась только «вторая армия мира», – рассказал Скоробутов.

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