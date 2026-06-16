В Минске глушат мобильный интернет?
- 16.06.2026, 15:11
Жители столицы жалуются на качество связи.
Многие минчане в последние недели обратили внимание на проблемы с доступом в интернет у разных операторов. Сегодня об этом написала в Threads пользовательница под ником @_nast.dg_.
«Заметила, что в Минске начали глушить мобильный интернет. Скоро будет связь как в России?» - спрашивает она.
Многие минчане подтвердили, что у них также есть вопросы к качеству мобильного интернета. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Третий год уже как мобильный интернет плохой, а кто-то это только заметил.
— Да, мобильный интенет стал подглючивать, все верно. На МТС так.
— Не только в Минске.
— Он сам по себе ужасный, и без глушения.
— Центр города – почти всегда проюлемы.
— Скоро еще блочить начнут.
— С МТС у меня нет проблем, с А1 – постоянно.
— Это только на Грушевке или еще где-то?
— Район площади Бангалор.