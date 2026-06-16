В Минске глушат мобильный интернет? 16.06.2026, 15:11

Жители столицы жалуются на качество связи.

Многие минчане в последние недели обратили внимание на проблемы с доступом в интернет у разных операторов. Сегодня об этом написала в Threads пользовательница под ником @_nast.dg_.

«Заметила, что в Минске начали глушить мобильный интернет. Скоро будет связь как в России?» - спрашивает она.

Многие минчане подтвердили, что у них также есть вопросы к качеству мобильного интернета. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Третий год уже как мобильный интернет плохой, а кто-то это только заметил.

— Да, мобильный интенет стал подглючивать, все верно. На МТС так.

— Не только в Минске.

— Он сам по себе ужасный, и без глушения.

— Центр города – почти всегда проюлемы.

— Скоро еще блочить начнут.

— С МТС у меня нет проблем, с А1 – постоянно.

— Это только на Грушевке или еще где-то?

— Район площади Бангалор.

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