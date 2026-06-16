Эксперт оценил крушение бомбардировщика Ту-22М3 в России 2 16.06.2026, 14:13

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Это уже четвертый самолёт такого типа, потерянный Россией за два года.

Именно стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 наносили самые мощные удары по территории Украины. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV, комментируя аварию самолета Ту-22М3, произошедшую 15 июня в Иркутской области РФ.

Кузан напомнил, что самолет именно этого типа запускал по Украине ракеты Х-22 и Х-32, которые наносили мощные удары по украинской территории. По его словам, именно этими однотонными ракетами, предназначенными для уничтожения авианосцев, Россия наносила удары по наземным целям в Украине.

«Это интересная тенденция, потому что Ту-22М3 относится к стратегическим ракетоносцам», – сказал он, отвечая на вопрос о четырех потерянных РФ бомбардировщиках-ракетоносцах этого типа в течение двух последних лет.

Эксперт отметил, что одноконтурные ракеты Х-22 и Х-32, которые запускались с бомбардировщика этого типа, а их боевая часть больше, чем у «Калибров» и «Искандеров», несли разрушения в Украине.

Кузан также напомнил, что Ту-22М3 входит в ядерную триаду РФ. По его словам, несмотря на заявления российской стороны о ремонте и модернизации авиационного парка, таких стратегических ракетоносцев у нее уже не будет. Он также отметил, что таким образом снижается боевой потенциал РФ, предназначенный для борьбы с флотом НАТО.

«Такая потеря оказала существенную помощь всему блоку НАТО. А для нас это очень показательно, потому что, в конце концов, из-за интенсивного использования именно стратегической авиации для ударов по Украине ресурс РФ изнашивается. Из-за войны россияне ослабляют свои стратегические авиационные возможности», – подчеркнул Кузан.

Как сообщал Charter97.org, 15 июня в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло вблизи города Свирск в Иркутской области. Очевидцы заметили в небе купола парашютов. В публикациях российских СМИ говорилось, что экипаж успел катапультироваться до падения самолета.

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