«Ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве» 4 16.06.2026, 14:54

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Жители столицы РФ выстраиваются в километровые очереди к АЗС.

Масштабный топливный коллапс, ранее охвативший приграничные регионы России и оккупированный Крым, официально дошел до столицы страны-агрессора. Крупный российский топливный оператор «Татнефть» объявил о введении жестких ограничений на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных комплексах по всей территории РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», решение об ограничении реализации нефтепродуктов мгновенно спровоцировало панику среди водителей и привело к параличу у заправочных станций в Москве. Жители российской столицы массово публикуют в соцсетях кадры огромных автомобильных пробок в попытках заправить транспорт.

Один из местных жителей снял на видео километровую очередь на одной из московских АЗС, выразив шок от того, что топливный кризис непосредственно коснулся центрального региона РФ.

«Это какой-то ужас, вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут сорок стоим. Ну и, естественно, «Мерседес» после покраски самый красивый в потоке. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет», - сетует москвич в комментарии к опубликованным кадрам.

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