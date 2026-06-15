В Иркутской области разбился российский бомбардировщик Ту-22М3 15.06.2026, 16:30

Очевидцы сообщили о огромном столбе дыма после падения самолета.

В Иркутской области возле Свирска разбился российский самолет Ту-22М3, сообщает Mash.

По предварительным данным, экипажу удалось спастись. Очевидцы рассказали, что видели, как люди выпрыгнули из самолета на парашютах. После этого воздушное судно рухнуло на берегу Ангары, над местом падения поднялся огромный столб дыма.

Предварительной причиной крушения Ту-22М3 называют отказ двигателей.

На борту находились командир корабля, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор. По словам жителей Свирска, все они успели покинуть самолет с парашютами.

A video from the scene of the crash of a Russian strategic bomber Tu-22M3 in the Irkutsk region. pic.twitter.com/xBGkY4wwND — Exilenova+ (@Exilenova_plus) June 15, 2026

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, который Россия использует, в том числе, для ударов по Украине ракетами Х-22 и Х-32. Такие самолеты входят в состав российской дальней авиации.

Потеря каждого такого борта болезненна для РФ, поскольку парк Ту-22М3 ограничен, а после украинской операции «Паутина» российская стратегическая авиация уже понесла серьезные потери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com