FPV-дрон ВСУ влетел в «буханку» оккупантов

FPV-дрон ВСУ влетел в «буханку» оккупантов5
- 15.06.2026, 17:28
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Момент удара сняла экшн-камера одного из россиян.
В сети появилась видеозапись, снятая на экшн-камеру одного из оккупантов в момент атаки украинского беспилотника на автомобиль УАЗ («буханка»), в котором передвигались россияне.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи видно движение автомобиля по полевой дороге в Донецкой области. В салоне находилось как минимум трое оккупантов. Дрон-камикадзе попадает в автомобиль, вероятно, со стороны водителя. После попадания «буханка» съезжает на обочину, а уцелевшие оккупанты бегут в кусты. Судя по записи, автомобиль загорелся, а один из оккупантов был ликвидирован.
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