FPV-дрон ВСУ влетел в «буханку» оккупантов 5 15.06.2026, 17:28

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Момент удара сняла экшн-камера одного из россиян.

В сети появилась видеозапись, снятая на экшн-камеру одного из оккупантов в момент атаки украинского беспилотника на автомобиль УАЗ («буханка»), в котором передвигались россияне.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на записи видно движение автомобиля по полевой дороге в Донецкой области. В салоне находилось как минимум трое оккупантов. Дрон-камикадзе попадает в автомобиль, вероятно, со стороны водителя. После попадания «буханка» съезжает на обочину, а уцелевшие оккупанты бегут в кусты. Судя по записи, автомобиль загорелся, а один из оккупантов был ликвидирован.

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