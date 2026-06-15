Белорусы собирают гигантские корзины грибов 2 15.06.2026, 18:12

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Им не верят.

В Беларуси вовсю идет грибной сезон. Уже активно собирают лисички и даже подосиновики.

На этот раз огромным «уловом « хвастаются из деревни Талька Пуховичского района Минской области. Что интересно, корзины забиты до отказа. Многие пользователи не верят, что это грибы нового сезона.

Блогер рассказал, что все эти дары лесы они собрали 12 июня 2026 года. Кроме того, по его словам, это в основном лисички и подосиновики. Компания из четырех человек набрала семь корзин.

Многие пользователи посчитали, что их обманывают. Вот лишь некоторые комментарии:

«Не свистите. На улице 11 тепла, ночи холодные. Явно не грибная пора, а фейк 100%»

«Нет там ни ничего, только вчера оттуда»

«Я в обмороке»

«Вранье, в четверг были в Тальке, пусто»

«Есть лисички – сегодня из леса – и сыроежки тоже!!!!! Гомель»

«Пошла жара».

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