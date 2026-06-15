Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном

Трамп подтвердил подписание сделки с Ираном2
- 15.06.2026, 19:36
Он также подтвердил, что Ормузский пролив частично открыт.
США и Иран уже подписали соглашение, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он также подтвердил, что Ормузский пролив частично открыт.
«В пятницу он будет открыт полностью»,— заявил Трамп. По его словам, финальный текст соглашения будет опубликован после 19 июня.
В этот же день должна состояться очная встреча переговорщиков США и Ирана в Швейцарии. Электронную версию соглашения стороны подписали накануне, сообщал вице-президент США Джей Ди Вэнс.