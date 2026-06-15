закрыть
15 июня 2026, понедельник, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: США сосредоточились на Украине после заключения сделки с Ираном

3
  • 15.06.2026, 20:18
  • 1,864
Трамп: США сосредоточились на Украине после заключения сделки с Ираном
Фото: Getty Images

Президент США оценил последние разговоры с Зеленским и Путиным.

После завершения войны с Ираном фокус США сместился на достижение мира между Украиной и Россией.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, вчера, 14 июня, он провел очень хорошие телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижения мира - ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном - ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца», - подчеркнул президент.

По его словам, каждый месяц на войне России против Украины «погибают 25 тысяч человек», в основном солдаты, и этого «не должно происходить».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип