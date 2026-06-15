Трамп: США сосредоточились на Украине после заключения сделки с Ираном 3 15.06.2026, 20:18

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Фото: Getty Images

Президент США оценил последние разговоры с Зеленским и Путиным.

После завершения войны с Ираном фокус США сместился на достижение мира между Украиной и Россией.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, вчера, 14 июня, он провел очень хорошие телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижения мира - ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном - ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца», - подчеркнул президент.

По его словам, каждый месяц на войне России против Украины «погибают 25 тысяч человек», в основном солдаты, и этого «не должно происходить».

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