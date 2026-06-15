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США, Франция и Греция проведут с Арменией совместные военные учения

  • 15.06.2026, 20:12
США, Франция и Греция проведут с Арменией совместные военные учения
Иллюстрационное фото: Fort Drum & 10th Mountain Division

Ереван дистанцируется от Москвы.

В Армении с 17 по 25 июня состоятся совместные учения армянских, американских, французских и греческих военнослужащих Eagle Partner-2026. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

Как уточняется в публикации, в тренировках поучаствуют военнослужащие миротворческой бригады вооруженных сил (ВС) Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас, ВС Франции и ВС Греции. Больше всего — 250 человек — задействованы в учениях от армянской стороны, передает ТАСС.

Мероприятия нацелены на подготовку и выполнение миротворческих задач, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС Армении.

В таком составе учения еще не проводились. США и Армения впервые проводили Eagle Partner на армянской территории в сентябре 2023 года. В последний раз — в августе 2025 года.

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