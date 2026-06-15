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Парламент Венгрии ограничил сроки пребывания на посту премьер-министра

  • 15.06.2026, 20:56
Парламент Венгрии ограничил сроки пребывания на посту премьер-министра
Фото: charter97.org

Новое правительство таким образом хочет предотвратить возвращение Виктора Орбана к власти.

Депутаты венгерского парламента приняли поправку к конституции страны, которая ограничивает пребывание на посту премьер-министра двумя сроками по четыре года, сообщает местное издание Telex.

Действие закона распространяется на всех, кто занимал эту должность с 1990 года. Собеседники издания обращают внимание, что новое правительство таким образом хочет предотвратить возвращение Виктора Орбана к власти, поскольку он единственный, кто подходит под эти критерии. Действующий глава правительства Петер Мадьяр также не сможет переизбираться на этот пост после 2034 года.

Reuters отмечает, что новая поправка открывает путь к тому, чтобы распустить Управление по защите суверенитета. Орган учредило правительство Виктора Орбана в 2023 году, оно следило за деятельностью организаций, которые потенциально ставили под угрозу национальные интересы Венгрии. В 2024 году Еврокомиссия подала на правительство страны в суд из-за закона «О защите суверенитета».

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