Россия потеряла треть нефтепереработки из-за ударов по НПЗ
- 15.06.2026, 20:40
РФ переживает «худший топливный кризис в истории».
Череда налетов беспилотников, которым в мае удалось 16 раз поразить российские нефтезаводы, в том числе 8 из 10 крупнейших, отбросила российскую нефтеперерабатывающую отрасль на два десятилетие в прошлое, пишет The Moscow Times.
На первой неделе июня объемы нефтепереработки в РФ опустились ниже 4 млн баррелей в сутки и стали самыми низкими за последние 21 год, оценивают аналитики Energy Intelligence. По их расчетам, из-за украинских дронов сейчас простаивает почти треть мощностей НПЗ — 2,14 млн баррелей в день.
«Кампания Украины против российского энергетического сектора, особенно нефтеперерабатывающих заводов, нанесла масштабный ущерб, в результате чего этим летом страна, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в ее истории», — пишет Energy Intelligence.
Начавшийся с Крыма топливный дефицит расползается по регионам и уже охватил более 25 субъектов. Ограничения на продажу бензина стали появляться в городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург. Перебои на АЗС возникли в Кузбассе, Татарстане, Ульяновской и Нижегородской областях. А зоной бензинового бедствия стали заправки «Татнефти», которая продает не более 20 литров в одни руки как минимум в 6 регионах.
Вслед за бензином сложности появились у аграриев, которые жалуются на перебои с поставкой дизтоплива на юге России, в Центрально-Черноземной зоне и Поволжье. С нехваткой авиатоплива еще в конце мая столкнулись аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. А в середине июня в 6 городах, включая Нижний Новгород и Краснодар, были введены ограничения на заправку пассажирских самолетов.
«В России начинает формироваться полноценный топливный кризис. Проблема уже не сводится к сезонному росту цен или биржевым спекуляциям. Источник шока находится на стороне предложения», — констатирует стратег «Финама» Ярослав Кабаков. Проблема усугубляется тем, что дроны все чаще атакуют не главные, а вторичные установки на НПЗ, отвечающие за выпуск бензина и дизеля. «Их ремонт занимает месяцы и осложнён санкциями, ограничивающими поставки оборудования», — отмечает Кабаков.
Топлива становится все меньше, и рынок реагирует ростом цен. С начала года Аи-92 подорожал на бирже на 28%, Аи-95 — на 34%, дизтопливо — на 43%, авиатопливо — на 40%. В рознице за 4 недели, завершившиеся 10 июня, бензин стал дороже на 3,93%, согласно расчетам ЦМАКП. Взлет ценников на АЗС стал рекордным с мая 2018 года, когда бензин подорожал более чем на 5% за месяц.
Правительство пытается залить пожар на топливном рынке деньгами и послаблениями. В апреле и мае нефтяные компании получили из бюджета 700 млрд рублей субсидий, а в июне получили разрешение снизить качество бензина и продавать класс «Евро-3» вместо «Евро-5».
«Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, — рассуждает Кабаков. — Пик сезонного спроса традиционно приходится на август–сентябрь, а признаки дефицита и ускорения цен появились уже в июне. Если ситуация с НПЗ не стабилизируется, топливный фактор может стать одним из ключевых драйверов инфляции во втором полугодии». А если рост цен на топливо закрепится, то это «уже станет проблемой всей экономики», подчеркивает эксперт.