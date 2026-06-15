Эд Ширан ушел со сцены 15.06.2026, 20:17

Эд Ширан

Фото: Getty Images

Британский певец взял перерыв в карьере ради семьи.

Британский музыкант Эд Ширан объявил, что временно ушел со сцены. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В время концерта в Глиндейле (Аризона, США) он объяснил, что берет перерыв в карьере ради семьи.

«Это мой последний раз на сцене. Я, наверное, возьму перерыв после этого тура и займусь чем-то вроде отцовства», — сказал он, сославшись на изменившиеся приоритеты.

У Ширана растут сын и дочь, родившиеся в браке с его школьной любовью Черри Сиборн. Издание утверждает, музыкант не виделся с семьей с самого начала тура в Новой Зеландии в январе 2026 года.

Аудитория Эда Ширана составляет около почти 86 миллионов человек, согласно информации сервиса Spotify. Самую известную песню музыканта «Shape of you» поклонники прослушали около 5 миллиардов раз.

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