В Иркутской области РФ призвали готовиться к «полному закрытию всего сельского хозяйства» 15.06.2026, 19:32

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Из-за дефицита дизтоплива.

Дефицит топлива, который уже охватил 25 регионов России и вызвал проблемы с заправкой техники в преддверии уборочной кампании на юге России, распространился на Иркутскую область. О жалобах местных аграриев на нехватку солярки сообщил депутат заксобрания региона Степан Франтенко, который является замгендиректора предприятия «Белореченское», крупнейшего агрохолдинга Иркутской области, обратила внимание «Горизонтальная Россия». По его словам, иркутские сельхозпроизводители также рассказывают о росте цен на дизтопливо из-за спекулянтов, а опытно-производственное хозяйство (ОПХ) «Буретское» в Усольском районе уже остановило посевную из-за дефицита горючего.

«На все попытки [аграриев] договориться с поставщиками — два ответа: либо у них просто нету [топлива], либо у них задача — поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, не будет зерна, можно просто не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области», — заявил депутат на заседании комитета заксобрания по сельскому хозяйству 11 июня. Он добавил: производители понимают, что «в стране нелегкая ситуация», и готовы на «лимиты». Также, по словам Франтенко, аграриям вместо оптовых закупок предлагают заправляться на обычных АЗС.

Однако крупную технику туда не загонишь, тем более что это привело бы к дефициту на заправках, так как сельхозтехнике нужно больше топлива, чем автомобилям, пояснил глава «Белореченского». «Уже идет тихая паника. Мы люди устойчивые, привыкшие ко всему, но желательно знать и понимать, что мы хоть что-то сможем запустить. Если нет такой возможности, будем пытаться, не знаю, с Китая везти, Си Цзиньпина просить. Потому что иначе все», — заявил он и добавил, что попросил Минсельхоз предложить варианты решения проблемы.

На прошлой неделе «Сибирский экспресс» писал, что перебои с топливом из-за ограничений на некоторых заправках возникали также у фермеров в Красноярском крае. Один из жителей города Шарыпов жаловался, что запрет на отпуск солярки в канистры может привести к проблемам с заправкой мотокос, мотоблоков и генераторов. «У меня дойка вся на генераторе. Вот я вчера развернулся и возвращался в город, чтобы купить у другого поставщика, без проблем приобрел, но потратил время и деньги», — отмечал он. По словам фермера, ходят слухи, что ограничения на продажу топлива в регионе «сейчас будет повсеместно».

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