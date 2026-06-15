Лавров сделал заявление о вовлечении режима Лукашенко в войну против Украины 8 15.06.2026, 18:20

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Фото: Getty Images

Глава МИД РФ заявил, что белорусский режим является «союзником» Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва прекрасно понимает позицию Минска, который называет себя «союзником» России, но не участвует в войне против Украины. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам, передает ТАСС.

«У нас очень четкая позиция. Мы прекрасно понимаем тот подход, который Лукашенко излагал: Беларусь наш союзник, но Беларусь в войне не участвует», — сказал Лавров.

Министр также напомнил о реакции белорусского диктатора на возможные попытки «втянуть» Минск в конфликт. «Если ее хотят туда втянуть, на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: «Мало не покажется», — констатировал Лавров.

Ранее Лукашенко заявил, что государство всегда готовится к войне, однако делает это для того, чтобы пресечь конфликты в будущем.

Во время встречи с Лавровым Лукашенко заявил, что на фоне «разного рода гвалтов» Москва и Минск следуют намеченной ранее стратегии, а возглавляют этот процесс внешнеполитические ведомства. Он, однако, признал, что в отдельных ситуациях «вперед выдвигаются» оборонные ведомства.

В мае Лукашенко заявил, что его режим может вступить в войну, если его территорию атакуют.

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