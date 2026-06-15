Иллюстрационное фото

Что увидели хозяева квартиры в «Минск-Мире» после посуточных арендаторов.

Владельцы квартиры в жилом комплексе «Минск-Мир», которую сдавали на сутки, показали последствия визита арендаторов. Судя по опубликованному видео, жилье оказалось одновременно засыпано землей и залито водой, а на полу были разбросаны соль и мусор. Необычную картину принялись обсуждать в соцсетях, передает «Зеркало».

Видео опубликовал аккаунт nedvizhka_minsk в Threads с короткой подписью: «Сдали квартиру на сутки в „Минске-Мире“… Последствия на видео».

На кадрах видно, что практически во всех комнатах на полу, мебели, постельном белье, сантехнике и бытовой технике рассыпан грунт. Кроме того, в прихожей заметна рассыпанная соль. Некоторые комментаторы обратили внимание на фигуру, напоминающую пентаграмму.

Увиденное породило множество версий произошедшего. Одни предположили, что в квартире проводили какой-то ритуал, другие посчитали, что жилье испортили намеренно:

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«Не похоже, что просто последствия жизнедеятельности… Похоже на то, что засрано специально, даже скорее всего назло…»

«Похоже, что просто специально навредили».

«Там пентаграмма нарисована и земля раскидана — там прям детский ритуал проводился — туда теперь нужно вызвать охотников за привидениями — портал открыт».

«Там Сатану вызывали. Надо батюшку пригласить».

«Произошел экзорцизм».

Часть комментаторов строила догадки насчет происхождения земли, которой оказалась засыпана квартира:

«Откуда там земля? Жесть какая-то».

«Они у вас пересаживали рассаду?»

«Усё ў зямлі. Кватэру знялі, каб труп адкапаць?».

Чем именно занимались арендаторы и обращались ли владельцы квартиры в милицию, автор публикации не уточнил. Однако некоторые пользователи посоветовали владельцам жилья сделать именно это:

«Берете и обращаетесь в милицию. У вас же данные есть бронирования, вы же официально все сдаете».

«Вызвать милицию, может, пиццу не за наличные покупали или чек завалялся, можно вычислить, кто это, и привлечь».

«Вы обратились в милицию? Ведь вы сдавали реальным людям, которых можно и нужно найти? Только если без договора сдавали, то тогда, конечно, сложно… Но в любом случае хулиганство… Гаденько это, конечно».

Обсуждение быстро вышло за рамки конкретного случая и перешло к теме аренды жилья вообще — некоторые заявили, что «всегда такое, если на сутки сдаете». Однако с такими комментариями согласились не все:

«Вранье. Я снимала сто раз. И никогда такого не оставляла».

«А я сдавала сотни тысяч раз, аккуратных хватит на пальцах пересчитать».

«Это еще мелочи. Я когда сдавал квартиры — стекла выбивали, плазмы выносили с квартир, диваны обсцыкали, соседям морды били и т.д.».

«Потому что сдавать нужно с договором и паспортными данными. И смотреть, кому сдаете».

«А в договоре ответственность съемщика не прописана?»

«По договору официально сдавать надо, чтобы потом привлечь к ответственности».

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/129623.html?c

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