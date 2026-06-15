FT: Поджог семейного дома премьер-министра Великобритании был организован из России 2 15.06.2026, 18:38

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КИР СТАРМЕР

ФОТО: GETTY IMAGES

Что известно.

Российская сеть интернет-диверсантов, организовывавшая акции ультраправых в Великобритании и совершившая хакерскую атаку на Олимпийские игры в Милане, стояла за серией поджогов имущества, связанного с британским премьер-министром Киром Стармером. Виновным в их организации суд признал украинца Романа Лавриновича, 22-летнего строителя из Лондона. Хотя прокуроры не раскрыли информацию о личности его куратора, кроме того что тот использовал ник El Money в Telegram и общался на русском и украинском языках, расследование Financial Times показало: El Money находился в России и был тесно связан с NoName057 — прокремлевской группировкой, которую США назвали «проектом, который санкционирован российским государством».

Расследование FT основано на материалах из Telegram, анализе криптовалютных кошельков, материалах судебного дела и интервью с западными чиновниками. Куратор El Money в течение семи месяцев готовил Лавриновича к актам против Стармера, поначалу поручая такие мелочи, как печать плакатов ультраправой группировки Direct Action («Прямое действие») и их расклеивание в Лондоне. Он связался с Лавриновичем в конце 2024 года, когда тот активно искал подработку в русско- и украиноязычных телеграм-группах. Платя ему в криптовалюте, куратор в итоге дал задание в мае 2025 года поджечь сначала ранее принадлежавший Стармеру автомобиль Toyota RAV4, затем его прежнюю квартиру и в итоге – семейный дом премьера, где проживала его золовка с 9-летней дочкой (сам Стармер живет с семьей в официальной резиденции на Даунинг-стрит).

El Money обещал заплатить несколько тысяч долларов, если эти поджоги станут темой национальных новостей. Они таковыми стали, но денег Лавринович, по его словам, так и не получил; это подтвердил проведенный FT анализ криптокошельков. В результате поджогов никто не пострадал, хотя золовка Стармера, имеющая астму, с трудом могла дышать, когда у входной двери раздались взрывы и повалил дым.

NoName, как и ряд других российских кибергрупп, пользуются поддержкой Кремля для продвижения его геополитических интересов, разжигания беспорядков в Европе путем распространения дезинформации, ультраправых и антимигрантских идей. Для совершения «на земле» диверсий, актов вандализма и шпионажа они вербуют исполнителей, среди которых уже не в первый раз оказываются бежавшие из Украины от российской агрессии молодые люди, находящиеся в сложном финансовом положении.

В основном такие группы действуют не по поручению российских властей, говорит Марк Галеотти, военный эксперт и почетный профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона:

«Многие из этих людей считают себя патриотами. Очевидно, что Кремль делает ставку на возможность опровергнуть свою причастность. Проблема в том, что чем больше атак происходит, тем менее правдоподобным становится такое опровержение».

В феврале Национальное агентство по кибербезопасности Италии рассказывало, что предотвратило кибератаки российских хакеров, называющих себя NoName057, на сайты Олимпиады в Милане и Кортине. Российская команда не была на нее допущена из-за войны, которую Владимир Путин развязал в Украине, хотя 13 спортсменов участвовали в Играх в нейтральном статусе.

По данным Управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), NoName и используемые ею методы были оформлены в рамках «скрытого проекта» созданной Кремлем IT-организации. Некоторые участники децентрализованной сети NoName — это «лица, поддерживающие политику Москвы, но не имеющие прямых связей с правительством», тогда как другие, «по-видимому, связаны с российским государством через прямую или косвенную поддержку» с его стороны, указывало CISA.

Direct Action, которое на первый взгляд казалось английским ультраправым движением, на самом деле тоже было организовано в России. В англоязычных текстах порой проскакивали кириллические знаки, иногда администраторы делились контентом, отображавшим московское время, отмечает FT.

Фотографии плакатов Direct Action, которые Лавринович делал после расклейки и отсылал своему куратору El Money, потом появлялись в телеграм-канале Direct Action. Их приводили в качестве свидетельства поддержки и призывали «жечь полицию».

В начале 2025 года Direct Action начала призывать своих подписчиков, которых было несколько сотен, наносить антиисламские надписи на мечетях и исламские центрах в южном Лондоне. На суде Лавринович признал, что по крайней мере дважды делал это. По его словам, он хотел заработать денег, поскольку его отец в Украине нуждался в лечении, а позже он стал чувствовать угрозу со стороны El Money и опасаться за безопасность своей семьи.

При этом после ареста он высказывал антироссийские взгляды и называл Путина «террористом».

Как выяснила FT, Direct Action тесно связана с телеграм-каналами, которые, в свою очередь, связаны с NoName. Direct Action имела один логотип, различающийся лишь по цвету, с ныне закрытым русскоязычным каналом «Молодость диверсанта». Последний давал подробные инструкции по вербовке проживающих в Западной Европе украинцев для совершения ими диверсий, чтобы «сжигать военную инфраструктуру НАТО чужими руками». Аккаунты, связанные с «Молодостью диверсанта», напрямую взаимодействовали с администраторами официального телеграм-канала NoName.

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